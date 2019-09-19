Редкий торнадо в Аризоне показали в завораживающем таймлапсе
При виде такого становится немного не по себе.
При виде такого становится немного не по себе.
Фотограф и охотник на торнадо Кристофер Скрэгг снял на камеру сразу несколько смерчей, появившихся недалеко от местечка Чуичу в штате Аризона 16 сентября.
В середине сентября через центральную Аризону пронеслись штормы с сильными ветрами и проливными дождями. «Изюминкой» разгула стихии стали и торнадо, которые Скрэгг показал в режиме замедленной съемки. Красиво и пугающе одновременно.
Екатерина Гура