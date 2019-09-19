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19:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Редкий торнадо в Аризоне показали в завораживающем таймлапсе

При виде такого становится немного не по себе.

Фотограф и охотник на торнадо Кристофер Скрэгг снял на камеру сразу несколько смерчей, появившихся недалеко от местечка Чуичу в штате Аризона 16 сентября.

В середине сентября через центральную Аризону пронеслись штормы с сильными ветрами и проливными дождями. «Изюминкой» разгула стихии стали и торнадо, которые Скрэгг показал в режиме замедленной съемки. Красиво и пугающе одновременно.

Екатерина Гура

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