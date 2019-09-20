Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии оценило стоимость биологических и водных ресурсов России, сообщил РБК.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии оценило стоимость биологических и водных ресурсов России, сообщил РБК.
Дороже всего ведомство оценило леса — 5,5 триллиона рублей. Поверхностные и подземные воды оценили в 486 миллиардов рублей, а ресурсы животного мира (охотничьи, добыча которых ограничена) — в 640,6 миллиона рублей.
В общую оценку лесных ресурсов вошли 23 вида древесины. Самыми дорогими эксперты Минприроды посчитали запасы лиственницы — примерно 1,3 триллиона рублей. В тройке также сосны (1,19 триллиона) и березы (триллион).
Среди животных дороже всех стоят зубробизоны — гибрид зубра с бизоном и домашним скотом. Совокупная оценка представителей этого вида — 379,6 миллиона рублей. Всех лосей оценили в 85,6 миллиона рублей, диких северных оленей — в 32 миллиона рублей, соболей — в 22,6 миллиона, бурых медведей — в 14,8 миллиона, отмечает издание.