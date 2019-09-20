Народные приметы на 20 сентября: изучаем луковицы
По ним можно определить погоду на зиму.
По ним можно определить погоду на зиму.
20 сентября в народе называют Луков день, поскольку в святцах вместе с другими святыми упоминается имя преподобного Луки. Созвучность его имени с растением наши предки восприняли буквально, а потому этот день считается наиболее благоприятным для уборки лука.
Но составить прогноз погоды на ближайшие дни и месяцы можно и по другим природным приметам.
Так, если по небу быстро плывут черные тучи — скоро будет гроза, а если облака белые — ненастье следует ждать на следующий день.
Если журавли летят в небе высоко и медленно, то осень будет холодной и длинной.
Если к Луковому дню с вишни не осыпались листья, зима будет теплой и влажной. Низкорастущие шишки на хвойных деревьях говорят о том, что морозы ударят очень рано, а если они растут высоко, то зима будет поздней.
Екатерина Гура