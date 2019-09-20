Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как менялось отношение к слову «демократия» в России В России отметили Международный день демократии. У этого слова была сложная и интересная судьба
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
11:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 сентября: изучаем луковицы

По ним можно определить погоду на зиму.

Источник: @lmablankers

20 сентября в народе называют Луков день, поскольку в святцах вместе с другими святыми упоминается имя преподобного Луки. Созвучность его имени с растением наши предки восприняли буквально, а потому этот день считается наиболее благоприятным для уборки лука.

Кстати, по виду и качеству луковиц можно определить, какой будет зима: если шелухи на луковицах много, то стоит готовиться к лютым морозам.
Читайте также
Небольшой городок в Испании неожиданно «замело» градом (фото)

Но составить прогноз погоды на ближайшие дни и месяцы можно и по другим природным приметам.

Так, если по небу быстро плывут черные тучи — скоро будет гроза, а если облака белые — ненастье следует ждать на следующий день.

Если журавли летят в небе высоко и медленно, то осень будет холодной и длинной.

Если к Луковому дню с вишни не осыпались листья, зима будет теплой и влажной. Низкорастущие шишки на хвойных деревьях говорят о том, что морозы ударят очень рано, а если они растут высоко, то зима будет поздней.

Екатерина Гура

Читайте также
Здоровье
Сильная головная боль девушки оказалась симптомом смертельной инфекции Студентка приняла менингит за похмелье.
Hi-Tech
Телевизоры Xiaomi резко подешевели в России Большие и маленькие.
Авто
С V6 и четырьмя фарами: какой могла стать «Волга» ГАЗ-24 Легендарный конструктор Горьковского автозавода Владимир Носаков поделился редким снимком «Волги», которая так и не стала серийной моделью
Кино
Где сейчас актеры культовых сериалов, от которых мы были без ума Вспоминаем обаятельных и сексуальных звезд популярных сериалов современного ТВ, от которых все не так давно были без ума, а потом потеряли из виду
Недвижимость
Мошенники отбирают жильё новым способом
Роспотребнадзор: проживание у ВПП-3 «Шереметьево» сокращает жизнь
Что делать, чтобы не прострочить ипотеку - советы экспертов
Назван средний чек по ипотеке
Популярные темы на «Детях»
Сколько давать на карманные расходы? 332
Вена 163
Ребенок после 35 148
На меня наехали интернет-мошенники.... 130
Леди
В сети восхищаются красотой дочери Тины Канделаки Пользователи обратили внимание, какой красавицей выросла Милана.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»