Техас затопило (фото, видео)

Тропический шторм «Имельда» обрушил на Техас рекордное количество осадков.
В некоторых районах выпало до 107 сантиметров дождя за три дня, что привело к одному из крупнейших наводнений в истории США, сообщает Live Science. Власти штата ввели режим стихийного бедствия в 13 округах.
Сотни автомобилей оказались под водой на улицах Хьюстона, сообщает CNN. Люди не могут добраться домой из-за почти полной остановки транспорта. Затоплены дома во многих городах. Местные власти эвакуируют пациентов больниц.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, штормы, из-за которых выпадает такое количество осадков, появляются один раз в тысячелетие. Однако только два года назад в Техасе уже случалось подобное наводнение из-за урагана «Харви». Ученые связывают учащение погодных аномалий с изменением климата.