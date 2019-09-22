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09:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 22 сентября: второе бабье лето

Ждем теплую погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 69% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

22 сентября — последний день в этом году, когда день немножко длиннее ночи, ведь уже завтра наступит осеннее равноденствие.

Примерно в этот период начинается второе бабье лето — время сухой, теплой погоды, которое обычно длится до Покрова (14 октября).

Наши предки наблюдали за паутиной: если она длинная, то осень будет ясной, снег выпадет нескоро. Паутины много — зима будет морозной.

Листья с вишни ещё не опали — к теплой погоде. Снег выпал — к плохому урожаю в следующем году.

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