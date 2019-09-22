Погодные приметы на 22 сентября: второе бабье лето
Ждем теплую погоду.
Ждем теплую погоду.
22 сентября — последний день в этом году, когда день немножко длиннее ночи, ведь уже завтра наступит осеннее равноденствие.
Примерно в этот период начинается второе бабье лето — время сухой, теплой погоды, которое обычно длится до Покрова (14 октября).
Наши предки наблюдали за паутиной: если она длинная, то осень будет ясной, снег выпадет нескоро. Паутины много — зима будет морозной.
Листья с вишни ещё не опали — к теплой погоде. Снег выпал — к плохому урожаю в следующем году.