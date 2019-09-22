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14:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Албания пострадала от землетрясения (фото, видео)

В стране опасаются повторных толчков.

По меньшей мере 108 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,8 баллов в Албании, сообщает Associated Press.

Землетрясение произошло в субботу вечером, 21 сентября. После этого последовала серия афтершоков. По данным сейсмологов, их было около 100.

Больше всего пострадали портовый город Дуррес и столица страны Тирана. Повреждены около 600 домов, прекращена подача воды и электроэнергии. Опасаясь новых толчков, люди боятся возвращаться в помещения.

Расположенная на побережье вдоль Адриатического и Ионического морей, Албания подвержена землетрясениям. Сейсмическую активность здесь фиксируют раз на несколько дней.

Анна Лысенко

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