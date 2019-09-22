Most powerful #earthquake for 30 years hits #Tirana, #Albania pic.twitter.com/xK0jgDDE74— Ruptly (@Ruptly) September 22, 2019
Албания пострадала от землетрясения (фото, видео)
В стране опасаются повторных толчков.
В стране опасаются повторных толчков.
По меньшей мере 108 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,8 баллов в Албании, сообщает Associated Press.
Землетрясение произошло в субботу вечером, 21 сентября. После этого последовала серия афтершоков. По данным сейсмологов, их было около 100.
Больше всего пострадали портовый город Дуррес и столица страны Тирана. Повреждены около 600 домов, прекращена подача воды и электроэнергии. Опасаясь новых толчков, люди боятся возвращаться в помещения.
Расположенная на побережье вдоль Адриатического и Ионического морей, Албания подвержена землетрясениям. Сейсмическую активность здесь фиксируют раз на несколько дней.
Анна Лысенко