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09:01 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Всю наступившую неделю в центральных областях будет достаточно прохладно. Средняя суточная температура составит всего 6−7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Источник: Reuters

Днем в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 6−11 градусов. В Центральном Черноземье будет плюс 8−13 градусов.

24 и 25 сентября ночью минус 3 — плюс 3 градуса, днем плюс 5−10.

На севере Центрального округа местами осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Центральном Черноземье во вторник и среду днем 8−13 выше нуля, тоже местами осадки.

26 сентября на севере Центрального округа местами дождь с мокрым снегом, ночью минус 3 — плюс 2 градуса, днем 6−11 тепла. В Центральном Черноземье ночью минус 1 — плюс 4 градуса, днем плюс 8−13.

Ненастная погода пришла и на верхнюю Волгу.
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В Татарстане 23 сентября дождь, мокрый снег, ветер 16−21 м/с. А южнее — в Башкортостане — в понедельник сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололед, налипание мокрого снега, ветер 15−20 м/с. С заморозков неделя начинается и в центральных и южных районах Карачаево-Черкесии (ночью до минус 3 градусов).

На севере Ростовской и Волгоградской областей в начале недели также ночные заморозки до минус 3 градусов.

Сильный ветер до 20 м/с на юго-востоке Приморского края.

На побережье Магаданской области 24 сентября сильный дождь, ветер 18−23 м/с.

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Республике Крым, на востоке Чеченской Республики, в Дагестане, Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай, на востоке Бурятии и на юге Забайкальского края.

Самое теплое место на карте России на этой недели — это Черноморское побережье в районе Сочи и Туапсе.

Здесь все еще продолжается «бархатный сезон». Дневные температуры будут достигать 25−26 градусов. Да и ночи довольно теплые — плюс 16−18 градусов. Погреться и искупаться можно в Крыму. Здесь воздух будет прогреваться в течение недели до плюс 23−25 градусов. Температура воды в Черном море в пределах 22−24 градусов.

В Красноярске неделя также начинается с 24-градусного тепла, но ближе к концу ожидается резкое понижение температуры сразу на 10−15 градусов.

Аналогичные скачки температуры ждут Новосибирскую и Кемеровскую области.

На Урале — в Челябинской и Свердловской областях — холодно: в начале недели плюс 7−8 градусов, к концу недели не выше плюс 5 днем. А ночью в районе нуля и осадки в виде снега с дождем.

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