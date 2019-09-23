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12:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В центральной России выпал первый снег (фото)

Ранее синоптики озвучили прогноз на осень и зиму.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 760 мм рт. ст. 3 м/с

Первый снег прошел в Ивановской, Костромской, Владимирской, Тверской, Ярославской областях и в Подмосковье, сообщает Гидрометцентр.

Пользователи соцсетей делятся снимками покрытых снегом цветочных клумб и газонов. Обычно первый снег выпадает в этих регионах не раньше октября.

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Вологодская область

Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. По данным метеорологов, на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

В октябре ниже нормы температуры ожидаются только на юге Сибири и Дальнего Востока.

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Ярославль

Анна Лысенко

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