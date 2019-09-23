В центральной России выпал первый снег (фото)
Ранее синоптики озвучили прогноз на осень и зиму.
Ранее синоптики озвучили прогноз на осень и зиму.
Первый снег прошел в Ивановской, Костромской, Владимирской, Тверской, Ярославской областях и в Подмосковье, сообщает Гидрометцентр.
Пользователи соцсетей делятся снимками покрытых снегом цветочных клумб и газонов. Обычно первый снег выпадает в этих регионах не раньше октября.
Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. По данным метеорологов, на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
В октябре ниже нормы температуры ожидаются только на юге Сибири и Дальнего Востока.
Анна Лысенко