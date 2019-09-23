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14:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 23 сентября: отмечаем день осеннего равноденствия

Делаем прогнозы по рябине.

Источник: CC0/RandallBillings

23 сентября считается настоящим началом осени. Это день осеннего равноденствия, когда день и ночь становятся одинаковыми по продолжительности. После этого световой день начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря.

В народе 23 сентября также получил название Петр и Павел Рябинники. В этом названии объединились день памяти христианских епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру, и именины рябины.

Наши предки верили, что сбор урожая этой ягоды нужно начинать именно сегодня.

По количеству рябины определяли и погоду: мало ягод — осень будет долгой и сухой, а много — осень будет дождливая, а зима суровая.

Также считалось: какая погода стоит в этот день, такой же будет и вся осень.

Можно определить погоду и по перелетным птицам. Если в этот день они улетают в теплые края, то зима наступит рано и будет суровой.

Екатерина Гура

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