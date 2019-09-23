Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как менялось отношение к слову «демократия» в России В России отметили Международный день демократии. У этого слова была сложная и интересная судьба
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
40Comedy Wildlife Photography Awards
14:52 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали аномалии, вызванные влиянием человека на Землю

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повышение средней температуры на 1,1 градуса от уровня доиндустриальной эпохи, увеличение кислотности океана на 26% и повышение концентрации парниковых газов в атмосфере по меньшей мере на 20% стали результатами оказанного человеком влияния на окружающую среду, говорится в сводном докладе ученых United In Science.

Источник: Reuters

Доклад, опубликованный в преддверии климатического саммита ООН, который начнет работу в понедельник в Нью-Йорке, подготовлен на основе научных данных, которыми располагает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Глобальный углеродный проект (Global carbon), Программа ООН по окружающей среде, Межправительственна группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), исследовательская программа FutureEarth.

Новость
Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на «бабье лето»

«Все большую поддержку получает тот факт, что человек оказывает на климат гораздо большее воздействие, чем предполагалось еще десять лет назад», — полагают эксперты FutureEarth.

По данным ВМО, средняя температура на планете выросла на 1,1 градуса с доиндустриальной эпохи с 1850 года, однако за последние четыре года ученые отметили ускорение темпов потепления: температура выросла на 0,2 градуса по сравнению с данными 2011−2015 годов.

«Глобальная эмиссия в атмосферу планеты СО2 от использования ископаемого топлива продолжает расти на 1−2% ежегодно, а в 2018 году был обновлен годовой максимум выбросов», — сообщают специалисты Global Carbon.

Как уточняет ВМО, концентрации СО2 в атмосфере продолжают увеличиваться. К настоящему моменту они составляют для СО2 — 146% от уровня до 1750 года, для CH4 (метан) — 257%, N2O (оксид азота) — 122%.

По мнению ученых, странам необходимо принять более активные меры по сокращению выбросов СО2 и сохранению окружающей среды, а также усилить попытки извлечь «лишний» СО2 от деятельности человека из атмосферы.

Читайте также
 Бывший муж Заворотнюк сделал важное заявление
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Здоровье
В России создали искусственное мясо После трёх серий экспериментов полного цикла была получена первая «котлета» постного фарша.
Hi-Tech
Телевизоры Xiaomi резко подешевели в России Большие и маленькие.
Авто
Новая «Ока»: как мог бы выглядеть автомобиль за 300 тысяч рублей Помните маленькую «Оку»? Для кого-то она была первым автомобилем, некоторые до сих пор продолжают ее эксплуатировать
Кино
СМИ: назван новый герой шоу «Холостяк» В интернете появилось фото, возможно, сделанное на съемочной площадке очередного сезона популярного телепроекта
Недвижимость
Новостройки перестали дорожать
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Дети
Как выглядят мамы вечно юных звезд 45+ (фото) Публикуем фото нестареющих звезд и их матерей
Леди
Мама Ксении Собчак повеселилась на дне рождения Кати Лель Звезды поздравили певицу с 45-летием.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»