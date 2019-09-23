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17:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Один из самых активных вулканов в мире выбросил столб пепла (видео)

Население пока не эвакуируют.

Вулкан Сакурадзима на японском острове Кюсю извергает столбы пепла.

Один из самых активных вулканов в мире «проснулся» еще в начале сентября. Сперва выбросы были небольшими, но к концу месяца они достигают уже 2,5 км в высоту и начали вызывать опасения среди населения острова.

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По словам властей, ситуация пока не требует срочной эвакуации, но приближаться к вулкану строго запрещено. Когда вулкан неактивен, к нему ходит паром с экскурсиями.

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Анна Лысенко

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