Один из самых активных вулканов в мире выбросил столб пепла (видео)
Население пока не эвакуируют.
Население пока не эвакуируют.
Вулкан Сакурадзима на японском острове Кюсю извергает столбы пепла.
Один из самых активных вулканов в мире «проснулся» еще в начале сентября. Сперва выбросы были небольшими, но к концу месяца они достигают уже 2,5 км в высоту и начали вызывать опасения среди населения острова.
По словам властей, ситуация пока не требует срочной эвакуации, но приближаться к вулкану строго запрещено. Когда вулкан неактивен, к нему ходит паром с экскурсиями.
Анна Лысенко