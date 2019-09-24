Народные приметы на 24 сентября: определяем погоду на зиму
Наблюдаем за пчелами и чайками.
Наблюдаем за пчелами и чайками.
24 сентября православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. В народе этот день называли Федорин.
Наши предки старались завершить к этому сроку все огородные и полевые работы, так как начинались стабильные заморозки.
Чтобы определить погоду на ближайшие месяцы, нужно наблюдать за пчелами. Если их на улице много — зима наступит поздно.
Большой урожай грибов к этому дню говорит о том, что зимой будет много снега.
Екатерина Гура