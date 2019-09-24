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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 сентября: определяем погоду на зиму

Наблюдаем за пчелами и чайками.

Источник: @aaronburden

24 сентября православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. В народе этот день называли Федорин.

Наши предки старались завершить к этому сроку все огородные и полевые работы, так как начинались стабильные заморозки.

Чтобы определить погоду на ближайшие месяцы, нужно наблюдать за пчелами. Если их на улице много — зима наступит поздно.

Погоду предсказывают и чайки. Если они кружат высоко в небе и громко кричат весь день, то погода скоро испортится.

Большой урожай грибов к этому дню говорит о том, что зимой будет много снега.

Екатерина Гура

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