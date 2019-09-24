В Сочи зафиксировано рекордное за 125 лет похолодание
В городе 22 сентября температура воздуха составила всего плюс
В городе 22 сентября температура воздуха составила всего плюс
Холодный атмосферный фронт, морозящий уже вторую неделю европейскую часть России, достиг к минувшим выходным побережья Черного моря,
Там отметили, что в субтропическом городе температура опустилась ниже на целых 1,2 градуса по сравнению с рекордом 1894 года. Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего плюс
Циклон смещается на