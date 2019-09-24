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23:25 (мск), источник: BFM.ru

В Сочи зафиксировано рекордное за 125 лет похолодание

В городе 22 сентября температура воздуха составила всего плюс семь-восемь градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 34% 757 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

Холодный атмосферный фронт, морозящий уже вторую неделю европейскую часть России, достиг к минувшим выходным побережья Черного моря, из-за чего в Сочи 22 сентября было зафиксировано рекордное за последние 125 лет похолодание. Об этом сообщает Росгидромет.

Там отметили, что в субтропическом городе температура опустилась ниже на целых 1,2 градуса по сравнению с рекордом 1894 года. Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего плюс семь-восемь градусов, передает ТАСС.

Циклон смещается на северо-восток, освобождая путь более теплым воздушным массам. Уже во вторник температурный фон на Черноморском побережье вернулся в норму, и к полудню температура достигла плюс 20 градусов.

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