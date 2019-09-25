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09:49 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре весь север европейской территории страны, включая и столичный регион, будет находиться в зоне тепла. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Reuters

По его словам, выше нормы может быть в Архангельской области и Ненецком округе, а также на северо-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Теплее обычного октябрь может оказаться на севере Западной Сибири, на севере Красноярского края, на севере Якутии и на севере Чукотки, в Магаданской области.

А вот более низкие, чем обычно, температуры охватят обширную территорию густонаселенных регионов Западной Сибири (это Новосибирская, Томская и Кемеровская области), весь юг Красноярского края, Хакасию, Туву, все Предбайкалье и Забайкалье, Читинскую и Амурскую области, Хабаровский край.

На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы.
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Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019—2020 годов. В нем отмечается, что в целом на протяжении холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

При этом следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, в последние 19 лет составляла от 58 до 81 процента.

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