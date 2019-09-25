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13:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 сентября: начинаются холода

По сегодняшней погоде можно определить, какими будут осень и зима.

Источник: CC0/pasja1000

25 сентября православная церковь почитает память святого мученика Артамона. В народе этот день называют Змеевиком или Змеиным днем, так как считается, что с приходом холодов змеи ползут в укрытия, чтобы переждать зиму.

Если погода в этот день стоит солнечная, то на неделю еще сохранится тепло без осадков. Если идет дождь, то будет долгая зима. А если гремит гром — осень будет теплой и длинной.

Можно определить погоду и по растениям. К примеру, если бурьяны растут высоко, то снега зимой будет очень много. Если на дубе уродилось много желудей — будет теплая зима и плодородное лето.

Екатерина Гура

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