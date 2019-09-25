Народные приметы на 25 сентября: начинаются холода
По сегодняшней погоде можно определить, какими будут осень и зима.
По сегодняшней погоде можно определить, какими будут осень и зима.
25 сентября православная церковь почитает память святого мученика Артамона. В народе этот день называют Змеевиком или Змеиным днем, так как считается, что с приходом холодов змеи ползут в укрытия, чтобы переждать зиму.
Можно определить погоду и по растениям. К примеру, если бурьяны растут высоко, то снега зимой будет очень много. Если на дубе уродилось много желудей — будет теплая зима и плодородное лето.
Екатерина Гура