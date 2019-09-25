Берег Пакистана затопили воды Антарктики (видео)
Под угрозой — город Карачи с населением 14 миллионов жителей.
Под угрозой — город Карачи с населением 14 миллионов жителей.
Аравийское море начало затапливать берега Пакистана.
Жители деревень, окружающих порт Кети Бандар,
Море угрожает и 14 миллионам жителей Карачи, второго по величине города страны к северу от Кети Бандара, говорят ученые. Карачи — важный промышленный центр. Кроме того, здесь расположена атомная электростанция.
Повышение уровня моря наблюдается с середины XIX века. В XX веке глобальный уровень моря повысился на 17 см. По разным оценкам, к концу XXI века прирост составит от 15 до 65 см. Главной причиной этого процесса является глобальное потепление.
Анна Лысенко