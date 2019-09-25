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17:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Берег Пакистана затопили воды Антарктики (видео)

Под угрозой — город Карачи с населением 14 миллионов жителей.

Аравийское море начало затапливать берега Пакистана.

Уровень воды повышается из-за изменения климата и быстрого таяния Антарктики, несмотря на то, что между этими двумя частями мира около 10 тысяч километров.

Жители деревень, окружающих порт Кети Бандар, когда-то выращивали рис. Теперь плодородные земли оказалась под водой, а они сами стали рыбаками. Многие семьи были вынуждены изменить место жительства и перебраться вглубь страны.

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Море угрожает и 14 миллионам жителей Карачи, второго по величине города страны к северу от Кети Бандара, говорят ученые. Карачи — важный промышленный центр. Кроме того, здесь расположена атомная электростанция.

Повышение уровня моря наблюдается с середины XIX века. В XX веке глобальный уровень моря повысился на 17 см. По разным оценкам, к концу XXI века прирост составит от 15 до 65 см. Главной причиной этого процесса является глобальное потепление.

Анна Лысенко

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