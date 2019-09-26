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12:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 сентября: провожаем осень

Этот день считался последним перед холодами.

Источник: @seedorff

26 сентября православная церковь чтит память святого Корнилия, жившего в I веке на территории Рима. Наши предки считали Корнилов день последним днем осени.

Если к Корнилию все грачи улетели — скоро стоит ждать снега. Если на деревьях практически не осталось листьев, значит, зима придет рано.

Если зайцы начинают активно рыть норы, то холода будут суровыми. А если на Корнилия на деревьях появился иней, то зима будет снежной.

Екатерина Гура

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