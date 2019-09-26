Погодные приметы на 26 сентября: провожаем осень
Этот день считался последним перед холодами.
Этот день считался последним перед холодами.
26 сентября православная церковь чтит память святого Корнилия, жившего в I веке на территории Рима. Наши предки считали Корнилов день последним днем осени.
Если к Корнилию все грачи улетели — скоро стоит ждать снега. Если на деревьях практически не осталось листьев, значит, зима придет рано.
Если зайцы начинают активно рыть норы, то холода будут суровыми. А если на Корнилия на деревьях появился иней, то зима будет снежной.
Екатерина Гура