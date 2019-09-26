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16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы

Метеорологи проверили народные приметы, по которым якобы можно спрогнозировать погоду, и выявили работающие.

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Источник: giani/СС0

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают. (…) Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода», — рассказал Вильфанд, уточнив, что цвет солнца зависит от оптического эффекта, который создается благодаря фронтальному разделу.

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Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц. «Это так, и объяснение простое — у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», — пояснил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в центральной части России на следующей неделе ожидается потепление и затяжные дожди. По данным синоптиков, температура в регионе вернется к климатической норме и будет достигать 11−15 градусов.

В конце сентября Вильфанд предупредил, что с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. По его словам, в этот период аномально теплая погода будет на севере, а также в европейской и азиатской частях страны. На юге при этом ожидаются сильные холода.

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