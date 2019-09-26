В США появилась огромная лужа, в которой пропадают люди (видео)
К счастью, все обошлось.
К счастью, все обошлось.
В соцсетях в конце сентября стал популярным ролик, снятый в городе Хьюстон в штате Техас. После сильного шторма там практически размыло парковку вместе с дорогой. Масштабы стихии решил снять на камеру случайный прохожий, но в кадр попало нечто более пугающее.
Человек, переходивший дорогу по огромной луже, вдруг исчез внутри нее. Правда, через доли секунды он вынырнул и пошел дальше по своим делам.
Оказалось, что под водой скрывалась довольно глубокая яма, о чем оператор пытался предупредить других прохожих, переходивших дорогу. Но, судя по всему, у них было свое мнение, а потому еще как минимум пять человек искупались в новообразовавшемся водоеме.
Екатерина Гура