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19:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США появилась огромная лужа, в которой пропадают люди (видео)

К счастью, все обошлось.

В соцсетях в конце сентября стал популярным ролик, снятый в городе Хьюстон в штате Техас. После сильного шторма там практически размыло парковку вместе с дорогой. Масштабы стихии решил снять на камеру случайный прохожий, но в кадр попало нечто более пугающее.

Человек, переходивший дорогу по огромной луже, вдруг исчез внутри нее. Правда, через доли секунды он вынырнул и пошел дальше по своим делам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что под водой скрывалась довольно глубокая яма, о чем оператор пытался предупредить других прохожих, переходивших дорогу. Но, судя по всему, у них было свое мнение, а потому еще как минимум пять человек искупались в новообразовавшемся водоеме.

Екатерина Гура

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