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10:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 сентября: делаем прогнозы на осень и зиму

Теплая погода — к поздней зиме.

Источник: Агентство «Москва»

27 сентября православная церковь отмечает большой праздник Воздвиженье. На Руси Воздвижение также называли Воздвиженьем или Сдвиженьем — именно так наши предки обозначали перемены, которые происходили в это время в природе.

Существует несколько народных примет, которые помогают определить погоду на ближайшее время, а также сделать долгосрочные прогнозы на зиму и весну.

Считается, если в этот день стоит ясная и теплая погода, то холода наступят нескоро. Заморозки с утра — к ранней зиме. Если 27 сентября резко похолодало, то в следующем году весна придет рано.

Также погоду можно предсказать и по другим природным приметам. К примеру, если в воздухе летает много паутины — хорошая погода продержится еще долго.

Если щавель уродил хорошо — зима будет снежной, но теплой. А если домашние гуси прячут клювы в перья — скоро наступят заморозки.

Екатерина Гура

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