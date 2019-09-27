Погодные приметы на 27 сентября: делаем прогнозы на осень и зиму
Теплая погода — к поздней зиме.
Теплая погода — к поздней зиме.
27 сентября православная церковь отмечает большой праздник Воздвиженье. На Руси Воздвижение также называли Воздвиженьем или Сдвиженьем — именно так наши предки обозначали перемены, которые происходили в это время в природе.
Существует несколько народных примет, которые помогают определить погоду на ближайшее время, а также сделать долгосрочные прогнозы на зиму и весну.
Считается, если в этот день стоит ясная и теплая погода, то холода наступят нескоро. Заморозки с утра — к ранней зиме. Если 27 сентября резко похолодало, то в следующем году весна придет рано.
Если щавель уродил хорошо — зима будет снежной, но теплой. А если домашние гуси прячут клювы в перья — скоро наступят заморозки.
Екатерина Гура