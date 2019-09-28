Приметы на 28 сентября: о погоде расскажут гуси
По их поведению можно узнать, будет ли тепло.
По их поведению можно узнать, будет ли тепло.
На Руси считалось, что в этот день дикие гуси улетают в теплые края до весны. Если перед отлетом их видели сидящими на земле, это предвещало тепло. Если гуси летят низко — будет холодно, может выпасть снег. А вот утки ныряют в пруду к дождю.
Следили и за домашними гусями. Если птица лапу поднимает — к стуже, на одной ноге стоит — к морозу, полощется в воде — к теплу, нос под крыло прячет — к ранней зиме.
Если 28 сентября ясно, то на следующий день будет ветрено, подметили в народе. Дождь идет — к поздней и сырой весне. Много муравейников в лесу — зима будет холодной.