Работающие народные приметы назвали в Гидрометцентре
Среди многочисленных народных погодных примет метеорологи выявили всего две, которые действительно оправдываются, сообщает телеканал «360».
Среди многочисленных народных погодных примет метеорологи выявили всего две, которые действительно оправдываются, сообщает телеканал «360».
Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода», — рассказал Вильфанд.
Второй приметой, которой можно доверять, он назвал низко летающих птиц.
«Это так, и объяснение простое — у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», — пояснил он.
Вильфанд также сообщил, что на следующей неделе центральную часть России ожидают дожди и потепление. Температура должна вернуться к климатической норме и достигнет 11−15 градусов. Метеорологи предупредили, что с октября по март аномально теплая погода будет наблюдаться на севере, в европейской и азиатской частях страны.
Юг, напротив, ожидают сильные холода.