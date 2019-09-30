В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла
В центре России погода на этой неделе вернется в начало сентября, превысив норму на 4−5 градусов.
В центре России погода на этой неделе вернется в начало сентября, превысив норму на 4−5 градусов.
Как рассказал «Российской газете» ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, по ночам в центральных областях преимущественно 8−13 градусов тепла, днем 15−18, а на юге ЦФО (Воронежская, Белгородская, Липецкая области) до 22 тепла. Но дождливо.
На
Довольно тепло и в Поволжье. По ночам плюс 4−9, днем 10−15 выше нуля. А на юге Приволжского округа (Саратовская и Самарская области) до плюс 22 градусов. В течение недели ожидаются кратковременные дожди.
На юге России (Краснодарский край, побережье Черного моря) продолжается «бархатный сезон». Ночью плюс 10−15 градусов, днем в середине недели до плюс 25. На крымских курортах на пару градусов прохладнее. А в республиках Северного Кавказа даже до плюс 28 градусов.
«Бархатный сезон» еще задержится и в Приморье. Температура днем будет повышаться до 25 градусов. Но к концу недели температура понизится до +18. Пойдут дожди.
На Урале, наоборот, промозгло и дискомфортно. По ночам заморозки до -5 градусов. В понедельник и вторник — дождь с мокрым снегом. И сильный ветер в середине недели.
В Сибири в середине недели повышение температуры до плюс 16−17 градусов. Но в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный дождь вперемешку со снегом.
В ночь на вторник дождь, ночью от 8 до 14 тепла, днем 16−18 выше нуля. Ветер
В среду ночью температура понизится до плюс 5−7 тепла. Днем в Москве облачно и до плюс 16 градусов. Ветер также южных направлений.
В четверг будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 8−13 тепла. Днем +14−19.
В пятницу облачно, небольшой дождь. Ночью 7−12 тепла, днем 12−17 градусов, ветер западный.
В субботу сохранится примерно такая же температура.