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08:01 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла

В центре России погода на этой неделе вернется в начало сентября, превысив норму на 4−5 градусов.

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Источник: Reuters

Как рассказал «Российской газете» ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, по ночам в центральных областях преимущественно 8−13 градусов тепла, днем 15−18, а на юге ЦФО (Воронежская, Белгородская, Липецкая области) до 22 тепла. Но дождливо.

На северо-западе (Ленинградская, Псковская, Белгородская области) ночью преимущественно +4−9 градусов, днем 9−14 выше нуля. К концу недели ожидается похолодание. В Карелии первого и второго октября сильный дождь.

Довольно тепло и в Поволжье. По ночам плюс 4−9, днем 10−15 выше нуля. А на юге Приволжского округа (Саратовская и Самарская области) до плюс 22 градусов. В течение недели ожидаются кратковременные дожди.

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На юге России (Краснодарский край, побережье Черного моря) продолжается «бархатный сезон». Ночью плюс 10−15 градусов, днем в середине недели до плюс 25. На крымских курортах на пару градусов прохладнее. А в республиках Северного Кавказа даже до плюс 28 градусов.

«Бархатный сезон» еще задержится и в Приморье. Температура днем будет повышаться до 25 градусов. Но к концу недели температура понизится до +18. Пойдут дожди.

На Урале, наоборот, промозгло и дискомфортно. По ночам заморозки до -5 градусов. В понедельник и вторник — дождь с мокрым снегом. И сильный ветер в середине недели.

В Сибири в середине недели повышение температуры до плюс 16−17 градусов. Но в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный дождь вперемешку со снегом.

Какая погода ожидается в Москве

В Москве и области в начале недели также дождливо. Ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем +10−15, ветер южный.

В ночь на вторник дождь, ночью от 8 до 14 тепла, днем 16−18 выше нуля. Ветер юго-западный и западный.

В среду ночью температура понизится до плюс 5−7 тепла. Днем в Москве облачно и до плюс 16 градусов. Ветер также южных направлений.

В четверг будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 8−13 тепла. Днем +14−19.

В пятницу облачно, небольшой дождь. Ночью 7−12 тепла, днем 12−17 градусов, ветер западный.

В субботу сохранится примерно такая же температура.

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