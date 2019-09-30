Погодные приметы на 30 сентября: дождь предскажет раннюю весну
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на несколько месяцев вперед.
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на несколько месяцев вперед.
30 сентября православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
По народным приметам, если утро 30 сентября пасмурное, то погода в ближайшее время, наоборот, будет хорошей.
Если журавли 30 сентября улетают в теплые края, то на Покров ударит мороз. В противном случае зима начнется только к ноябрю.
Екатерина Гура