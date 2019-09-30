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11:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 30 сентября: дождь предскажет раннюю весну

По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на несколько месяцев вперед.

Источник: @osmanrana

30 сентября православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По народным приметам, если утро 30 сентября пасмурное, то погода в ближайшее время, наоборот, будет хорошей.

Ясный день — к поздней зиме. А вот если идет дождь, то весна будет ранней.

Если журавли 30 сентября улетают в теплые края, то на Покров ударит мороз. В противном случае зима начнется только к ноябрю.

Екатерина Гура

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