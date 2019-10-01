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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 октября: наблюдаем за перелетными птицами

Они расскажут, когда ждать морозов.

Источник: @renato_365

В православной церкви 1 октября чтут память святой Ирины (Арины). В народном календаре этот день называют Ариной Шиповницей или «журавлиным летом».

В него было принято собирать шиповник, наблюдать за журавлями и за другими перелетными птицами. Считалось, что если 1 октября летают журавли, то зима наступит через две недели, а если на небе их не видно, то теплая погода простоит до начала ноября.

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Если перелетные птицы улетают в начале октября, то зима наступит быстро и будет холодной. Если птицы не спешат с отлетом, то осень будет затяжной и теплой, а зима — мягкой.

Если бурьян высокий и буйный — сугробы в зимнее время также будут очень высокими.

А вот сделать прогноз на ближайшие дни поможет солнце. Если на закате оно в дымке — скоро следует ждать дождя. А если солнце яркое, но в облаках, то теплая погода продержится еще несколько дней.

Екатерина Гура

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