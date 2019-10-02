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07:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Человечество оказалось крупнейшей катастрофой для Земли

Международная группа ученых пришла к выводу, что человечество уже повлияло на глобальный цикл углерода сильнее, чем астероид, который привел к вымиранию динозавров. Об этом сообщает издание Live Science.

Источник: AP 2019

Специалисты проанализировали данные, собранные в рамках программы «Обсерватория глубинного углерода». Они проследили за изменениями в углеродном цикле за последние 500 миллионов лет. В прошлом потоки углерода большую часть времени оставались стабильными, то есть тот углекислый газ, что поступал в атмосферу с извержениями вулканов, был сбалансирован с углеродом, который уходил и накапливался в недрах Земли. Это, в свою очередь, способствует формированию климата, подходящему для поддержания высокого уровня биоразнообразия.

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Время от времени этот баланс нарушается катастрофическими событиями, которые приводят к большим выбросам парниковых газов, глобальному потеплению и массовым вымираниям. Ученые идентифицировали четыре крупнейшие катастрофы такого рода, включая падение астероида 66 миллионов лет назад, а также несколько массовых извержений вулканов.

Ученые подчеркивают, что в настоящее время сжигание ископаемого топлива способствует серьезному нарушению углеродного цикла. Общее количество углекислого газа, выбрасываемого человечеством в год, перевешивает объемы этого же газа, выделяемого всеми вулканами Земли в год, как минимум в 80 раз. Даже то количество углекислоты, что оказалось в атмосфере после падения астероида в конце мелового периода (около 1400 миллиардов тонн), меньше количества, выброшенного с 1750 года (2000 миллиардов тонн).

По мнению исследователей, антропогенное воздействие окажет на биосферу такой же эффект, как и крупнейшие катаклизмы, вызвав массовое вымирание.

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