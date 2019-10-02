Погодные приметы на 2 октября: наблюдаем за пчелами
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на зиму.
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на зиму.
2 октября православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. А также память Иеросхимонаха Алексия — старца Смоленской Зосимовой пустыни. В народе этот день прозвали Трофимовы вечерки или день Трофима и Зосимы.
Эти святые считаются покровителями пчеловодов, поэтому сегодня было принято собирать мед и начинать готовить ульи к зиме. При этом нужно обратить внимание, как пчелы залепляют леток. Если делают это активно, значит зима будет суровой.
Если утром на траве есть иней — ближайшие дни будут ясными и сухими. А вот если гремит гром, то зимой будет мало снега.
Можно присмотреться и к листьям осины. Если они лежат лицевой стороной вверх, то зима будет суровая, а если изнанкой — теплая.
Екатерина Гура