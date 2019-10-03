Народные приметы на 3 октября: о погоде расскажет ветер
Если дует с севера, то зима придет очень рано.
Если дует с севера, то зима придет очень рано.
А вот в народном календаре 3 октября называют Астафьевым днем или Ветродуем. Считалось, что 3 октября всегда дует сильный ветер. По нему, кстати, определяли и погоду на ближайшие дни.
Погоду на ближайшие месяцы можно определить и по другим природным явлениям. Например, если летает много паутины и стоит туман, то осень будет теплой, а зима наступит нескоро. Если в этот день погода сухая — снега зимой будет мало.
Если на нижних ветках ели много шишек — морозы ударят рано, а если шишек больше сверху, то холодным будет только окончание зимы.
Екатерина Гура