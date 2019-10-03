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12:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 октября: о погоде расскажет ветер

Если дует с севера, то зима придет очень рано.

Источник: Reuters

А вот в народном календаре 3 октября называют Астафьевым днем или Ветродуем. Считалось, что 3 октября всегда дует сильный ветер. По нему, кстати, определяли и погоду на ближайшие дни.

Так, если ветер дует с севера, то скоро следует ждать морозов, с юга или востока — будут стоять теплые и ясные дни, а если с запада, то скоро пойдут дожди.

Погоду на ближайшие месяцы можно определить и по другим природным явлениям. Например, если летает много паутины и стоит туман, то осень будет теплой, а зима наступит нескоро. Если в этот день погода сухая — снега зимой будет мало.

Если на нижних ветках ели много шишек — морозы ударят рано, а если шишек больше сверху, то холодным будет только окончание зимы.

Екатерина Гура

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