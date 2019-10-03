Фотограф показал впечатляющий снимок вулкана Этна
Вулкан проснулся в сентябре.
Вулкан проснулся в сентябре.
Самый большой вулкан Италии Этна, расположенный на острове Сицилия, возобновил свою активность в середине сентября. Все это время он извергает лаву и выбрасывает столбы пепла.
Однако такая активность не пугает, а лишь привлекает людей на остров. Вот и итальянский фотограф Алессандро Микалицци приехал к вулкану и сумел сделать живописный снимок Этны в лучах заходящего солнца. Просто завораживающее зрелище.
Екатерина Гура