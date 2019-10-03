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17:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал впечатляющий снимок вулкана Этна

Вулкан проснулся в сентябре.

Самый большой вулкан Италии Этна, расположенный на острове Сицилия, возобновил свою активность в середине сентября. Все это время он извергает лаву и выбрасывает столбы пепла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако такая активность не пугает, а лишь привлекает людей на остров. Вот и итальянский фотограф Алессандро Микалицци приехал к вулкану и сумел сделать живописный снимок Этны в лучах заходящего солнца. Просто завораживающее зрелище.

Екатерина Гура

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