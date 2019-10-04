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11:20 (мск), источник: ТАСС

Ученые зафиксировали нетипично затянувшееся таяние вечной мерзлоты в Забайкалье

Ученый отметил, что пока рано говорить о «катастрофах», связанных с потеплением.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали активное таяние вечной мерзлоты в Чарской котловине в Забайкальском крае вместо ожидаемого похолодания, сообщил ТАСС доцент кафедры криологии Земли Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета, руководитель экспедиции вуза Владимир Шейнкман.

Научные сотрудники вуза вместе со студентами выехали на Чарскую котловину в июле для измерения температуры многолетних мерзлых вод и наблюдения за мерзлотными процессами.

Мы зафиксировали, что таяние мерзлоты активизируется. Вопрос в другом, насколько потепление будет продвигаться и остановится ли вследствие природных климатических циклов. Потепление всегда сменяется похолоданием, и все этого ждали, но сейчас всех беспокоит, что нынешнее потепление очень сильное.
Владимир Шейнкман
доцент кафедры криологии Земли Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета
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О «катастрофах», связанных с потеплением, по словам собеседника агентства, пока говорить рано. На данный момент в климатическом цикле фиксируется пик потепления, который не идет на спад. «Этот самый теплый промежуток, в котором мы сейчас находимся, должен какими-то параметрами показать, что он закончился и начинается похолодание, а этого не происходит», — сказал он.

Чарская впадина расположена на севере Забайкальского края, рядом с верхним течением реки Чары, между хребтами Удокан, Кодар и Каларским хребтом. Во впадине имеется большое количество озер ледникового, термокарстового и старичного происхождения. Борта и дно впадины покрыты множественными подгорными шлейфами, водно-ледниковыми и ледниковыми формами рельефа, а также речными террасами, которые были сформированы под влиянием климата ледникового и послеледникового периодов.

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