Ученые зафиксировали нетипично затянувшееся таяние вечной мерзлоты в Забайкалье
Ученый отметил, что пока рано говорить о «катастрофах», связанных с потеплением.
Ученый отметил, что пока рано говорить о «катастрофах», связанных с потеплением.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали активное таяние вечной мерзлоты в Чарской котловине в Забайкальском крае вместо ожидаемого похолодания, сообщил ТАСС доцент кафедры криологии Земли Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета, руководитель экспедиции вуза Владимир Шейнкман.
Научные сотрудники вуза вместе со студентами выехали на Чарскую котловину в июле для измерения температуры многолетних мерзлых вод и наблюдения за мерзлотными процессами.
Мы зафиксировали, что таяние мерзлоты активизируется. Вопрос в другом, насколько потепление будет продвигаться и остановится ли вследствие природных климатических циклов. Потепление всегда сменяется похолоданием, и все этого ждали, но сейчас всех беспокоит, что нынешнее потепление очень сильное.
О «катастрофах», связанных с потеплением, по словам собеседника агентства, пока говорить рано. На данный момент в климатическом цикле фиксируется пик потепления, который не идет на спад. «Этот самый теплый промежуток, в котором мы сейчас находимся, должен
Чарская впадина расположена на севере Забайкальского края, рядом с верхним течением реки Чары, между хребтами Удокан, Кодар и Каларским хребтом. Во впадине имеется большое количество озер ледникового, термокарстового и старичного происхождения. Борта и дно впадины покрыты множественными подгорными шлейфами,