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11:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 октября: о чем расскажет оранжевое солнце

По погоде сегодня можно сделать прогноз на ближайший месяц.

Источник: СС0/EarthPhotos

Сегодня православная церковь почитает память апостола Кодрата Афинского и священномучеников Ипатия и Андрея.

Какая погода стоит на Кондрата, такой она будет еще четыре недели. Так что если 4 октября резко похолодало — зима придет очень рано.

Чтобы определить погоду на осень и зиму, наши предки наблюдали за природой. Так, если уродилось много орехов, но мало грибов — зима будет снежной и суровой. Если в этот день погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной.

Ярко-оранжевое солнце предвещает сильный ветер. А если вокруг него появился большой круг, то стоит ждать резкого ухудшения погоды.

Если ночью стало теплее, чем было накануне днем, то скоро пройдет гроза.

Кстати, в этот день можно определить погоду и на весну. Так, если листья березы начали желтеть с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — поздней.

Екатерина Гура

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