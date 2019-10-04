Погодные приметы на 4 октября: о чем расскажет оранжевое солнце
По погоде сегодня можно сделать прогноз на ближайший месяц.
По погоде сегодня можно сделать прогноз на ближайший месяц.
Сегодня православная церковь почитает память апостола Кодрата Афинского и священномучеников Ипатия и Андрея.
Чтобы определить погоду на осень и зиму, наши предки наблюдали за природой. Так, если уродилось много орехов, но мало грибов — зима будет снежной и суровой. Если в этот день погода солнечная и теплая, но ветер дует с
Если ночью стало теплее, чем было накануне днем, то скоро пройдет гроза.
Кстати, в этот день можно определить погоду и на весну. Так, если листья березы начали желтеть с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — поздней.
Екатерина Гура