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17:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые увидели в космосе неуловимые структуры

И подтвердили предположения о темной материи.

Источник: Hideki Umehata

В современной космологии существует понятие галактических нитей, или филаментов. Это крупнейшие структуры во Вселенной в форме нитей из галактик со средней длиной до 260 млн световых лет. Такие нити заполнены очень горячим разреженным газом и лежат между войдами — большими пустотами.

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О нитях ученые знали опосредованно. Например, благодаря тому, что их гравитация искажает изображения отдаленных галактик. Но исследователи не смогли сами увидеть филаменты или привязать их к конкретным галактикам, так как они очень тонкие и рассеянные.

Теперь международная команда астрономов под руководством Хидеки Умехата из института RIKEN и Токийского университета обнаружила две такие нити в скоплении галактик SSA22, сообщает Space. Эти галактики появились спустя 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Ученые смогли увидеть разогретый водород с помощью телескопа VLT в Чили и связали его распределение с двумя дюжинами галактик.

«Мы обнаружили галактики и сверхмассивные черные дыры, образованные вдоль нитей, — говорит Умехата. — Это первый раз, когда мы действительно видим нити, соединяющие несколько галактик».

Наблюдение подкрепляет теорию космологов, согласно которой только 12−15% вещества во Вселенной является обычной материей, а остальное — загадочная темная материя.

Предполагается, что галактические нити формируются вдоль сетевидных потоков тёмной материи, которая ответственна за макроструктуру Вселенной. Тёмная материя гравитационно притягивает обычную материю, которую астрономы наблюдают в виде нитей огромной «космической паутины».

Исследователи надеются увидеть такие нити и в других, более тусклых скоплениях галактик.

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Анна Лысенко

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