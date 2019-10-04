Ученые увидели в космосе неуловимые структуры
И подтвердили предположения о темной материи.
И подтвердили предположения о темной материи.
В современной космологии существует понятие галактических нитей, или филаментов. Это крупнейшие структуры во Вселенной в форме нитей из галактик со средней длиной до 260 млн световых лет. Такие нити заполнены очень горячим разреженным газом и лежат между войдами — большими пустотами.
О нитях ученые знали опосредованно. Например, благодаря тому, что их гравитация искажает изображения отдаленных галактик. Но исследователи не смогли сами увидеть филаменты или привязать их к конкретным галактикам, так как они очень тонкие и рассеянные.
Теперь международная команда астрономов под руководством Хидеки Умехата из института RIKEN и Токийского университета обнаружила две такие нити в скоплении галактик SSA22, сообщает Space. Эти галактики появились спустя 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Ученые смогли увидеть разогретый водород с помощью телескопа VLT в Чили и связали его распределение с двумя дюжинами галактик.
«Мы обнаружили галактики и сверхмассивные черные дыры, образованные вдоль нитей, — говорит Умехата. — Это первый раз, когда мы действительно видим нити, соединяющие несколько галактик».
Предполагается, что галактические нити формируются вдоль сетевидных потоков тёмной материи, которая ответственна за макроструктуру Вселенной. Тёмная материя гравитационно притягивает обычную материю, которую астрономы наблюдают в виде нитей огромной «космической паутины».
Исследователи надеются увидеть такие нити и в других, более тусклых скоплениях галактик.
Анна Лысенко