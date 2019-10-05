Погодные приметы на 5 октября: когда выпадет снег
Это можно узнать по листьям.
Это можно узнать по листьям.
В начале октября по некоторым приметам можно узнать, какой будет зима и как рано выпадет снег.
Если листья с березы еще не опали, снег ляжет поздно. Черемуха и клен остались без листьев — зима придет скоро. Если шишек на соснах и елях мало — зима будет теплой.
Считается, какая погода в этот день, таким будет и весь октябрь. Солнце оранжевое — к сильным ветрам. Вечером теплее, чем днем — к буре.