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11:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 октября: когда выпадет снег

Это можно узнать по листьям.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 770 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Агентство «Москва»

В начале октября по некоторым приметам можно узнать, какой будет зима и как рано выпадет снег.

Если листья с березы еще не опали, снег ляжет поздно. Черемуха и клен остались без листьев — зима придет скоро. Если шишек на соснах и елях мало — зима будет теплой.

Считается, какая погода в этот день, таким будет и весь октябрь. Солнце оранжевое — к сильным ветрам. Вечером теплее, чем днем — к буре.

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