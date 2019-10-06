Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скептическая змея стала хитом в соцсетях (фото)В Сети набирает популярность новый мем
Фоторепортажи
14Похороны Жака Ширака
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
09:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 6 октября: о чем расскажут орехи

В этот день можно узнать, сильными ли будут морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 68% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2019

О предстоящей зиме в народе судили по урожаю орехов и ягод. Если первых много, а вторых мало, зима будет холодной. Высокие сорняки — к снежной зиме.

О погоде в ближайшие дни узнавали по поведению животных. Если полевые мыши уже начали покидать норы и проникать в дома, скоро сильно похолодает. Петух поет ночью — к перемене погоды. Крики перелетных птиц хорошо слышны, а воздух «звонкий» — к похолоданию и морозам.

Читайте также
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
Hi-Tech
Облачный гейминг: как на слабом компьютере играть в топовые игры Любой компьютер — игровой. Даже ваш старый MacBook Air
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко 11-летняя дочь Алсу рассказала об участии в шоу «Голос. Дети» и работе со Светланой Лободой
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Воспитатель хочет выжить ребенка из группы 156
Сколько бы вы платили 143
Как мы в Черногории лето ловили 104
Аренда соседней квартиры 93
Леди
Пелагея вышла в свет в блестящем платье с откровенным декольте Певица восхитила поклонников.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»