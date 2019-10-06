Погодные приметы на 6 октября: о чем расскажут орехи
В этот день можно узнать, сильными ли будут морозы.
В этот день можно узнать, сильными ли будут морозы.
О предстоящей зиме в народе судили по урожаю орехов и ягод. Если первых много, а вторых мало, зима будет холодной. Высокие сорняки — к снежной зиме.
О погоде в ближайшие дни узнавали по поведению животных. Если полевые мыши уже начали покидать норы и проникать в дома, скоро сильно похолодает. Петух поет ночью — к перемене погоды. Крики перелетных птиц хорошо слышны, а воздух «звонкий» — к похолоданию и морозам.