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05:38 (мск), источник: Российская газета

Погода предзимья наступила раньше почти на два месяца

Снег в первой половине октября для средней полосы России — не норма, а аномалия, пояснила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Снег, бывает, выпадает и в сентябре и даже может установиться временный снежный покров, но это случается крайне редко. «Устойчивый снежный покров обычно образуется в средней полосе в 20 числах ноября», — поясняет синоптик. В первые дни наступившей недели в центре, на севере и северо-западе погода будет напоминать ноябрьскую.

«Это погода предзимья, как мы ее называем», — уточняет Паршина. Дождь будет перемешиваться с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега на провода. И даже образование гололедицы на дорогах в ночные часы, когда температура начнет переходить через ноль в сторону отрицательных значений.

В среднюю полосу прорвался холодный атмосферный фронт циклона. Поэтому первая половина недели на северо-западе и в центре России будет холоднее нормы на 2−4 градуса.
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Седьмого октября сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Ярославской и Рязанской областях. Возможно налипание мокрого снега в ночные и утренние часы.

На севере Центрального округа неделя начнется с дневной температуры всего от нуля до плюс пяти. А на юге Центрального округа ожидается повышение температуры до 4−9 градусов.

Поток холодного воздуха поддержит еще один циклон, который выйдет в понедельник с юга на Поволжье. На большей части Приволжского округа дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер. Но преимущественно в ночные часы. Днем на севере Поволжья воздух прогреется до 10−15 градусов. На юге округа — южнее Татарстана — до 12−17 тепла.

Постепенное повышение температуры в средней полосе России начнется со вторника. На севере Центрального округа во вторник плюс 2−7, в среду — 4−9 градусов тепла.

Более существенное потепление — до плюс 13 градусов — ожидается в четверг.
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В пятницу уже 9−14 градусов. А в выходные дни температура может повыситься и до плюс 15 градусов. Вернется уже к сентябрьским значениям.

На юге России тоже заметно похолодало. Если еще в конце прошлой недели в Краснодарском крае и Ростовской области днем стояла 30-градусная жара, то в начале нынешней недели температура опустится на 10 и более градусов.

В Волгоградской, Ростовской областях, на большей части Северного Кавказа, кроме Дагестана, 7 и 8 октября сильный дождь, гроза, град. В Ростовской области днем 11−16 градусов. В Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа 15−22 градуса тепла.

В Крыму на побережье от 18 до 22 тепла. И еще вполне можно купаться. Температура воды в Черном море у берегов Крыма 17−19 градусов тепла, а в Сочи — до 23 градусов.

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