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13:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 октября: что означает яркое солнце

По погоде в этот день можно узнать, какой будет зима.

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Источник: AP 2019

7 октября почитают память первомученицы Феклы. Раньше в этот день нередко обручались и начинали планировать свадьбу. Грибники в последний раз отправлялись за белыми грибами.

Если в этот день светит яркое солнце, следует ждать резкого изменения погоды.

По погоде в день Феклы можно узнать, и какой будет зима. Если на дубе много желудей или гремит осенний гром — она будет теплой, короткой и почти без снега. Птицы летят низко к земле — зима будет ранняя и холодная. Зимние холода предвещает и большой урожай рябины.

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