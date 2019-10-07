Погодные приметы на 7 октября: что означает яркое солнце
По погоде в этот день можно узнать, какой будет зима.
По погоде в этот день можно узнать, какой будет зима.
7 октября почитают память первомученицы Феклы. Раньше в этот день нередко обручались и начинали планировать свадьбу. Грибники в последний раз отправлялись за белыми грибами.
По погоде в день Феклы можно узнать, и какой будет зима. Если на дубе много желудей или гремит осенний гром — она будет теплой, короткой и почти без снега. Птицы летят низко к земле — зима будет ранняя и холодная. Зимние холода предвещает и большой урожай рябины.