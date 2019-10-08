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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 октября: определяем погоду по снегу

Осадки и ветер расскажут, когда придет зима.

Источник: CC0/moffi12

8 октября в православной церкви почитают память Сергия Радонежского. По погоде этого дня наши предки делали прогнозы на всю зиму. Например, считалось, что если 8 октября выпал снег, то зима наступит 21 ноября, на Михайлов день.

Если в этот день дует южный ветер — зима будет теплой, западный — снежной, а северный — холодной.

Если 8 октября стоит хорошая погода, значит такой она будет еще в течение трех недель.

Также о погоде судили по березовым листьям. Если к этому времени они еще не опали, то снега не будет долгое время.

Если снег на Сергея сухой и пушистый, то лето следующего года будет не слишком жарким.

Екатерина Гура

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