Народные приметы на 8 октября: определяем погоду по снегу
Осадки и ветер расскажут, когда придет зима.
Осадки и ветер расскажут, когда придет зима.
8 октября в православной церкви почитают память Сергия Радонежского. По погоде этого дня наши предки делали прогнозы на всю зиму. Например, считалось, что если 8 октября выпал снег, то зима наступит 21 ноября, на Михайлов день.
Если в этот день дует южный ветер — зима будет теплой, западный — снежной, а северный — холодной.
Если 8 октября стоит хорошая погода, значит такой она будет еще в течение трех недель.
Если снег на Сергея сухой и пушистый, то лето следующего года будет не слишком жарким.
Екатерина Гура