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20:22 (мск), источник: ТАСС

В ночь на среду россияне могут следить за звездопадом Дракониды

Лучшее время для наблюдений в средней полосе страны — после часа ночи.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Дракониды, который будет виден на территории России в ночь на 9 октября, станет первым из двух потоков, пик активности которых приходится на октябрь. Об этом во вторник ТАСС сообщила астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

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«В октябре нас ожидают два звездных дождя — Дракониды и Ориониды. Дракониды появятся в ночь на 9 октября, а в ночь на 21 октября будет максимум другого метеорного потока, который называется Ориониды, то есть нужно смотреть на созвездие Ориона», — сказала астроном.

Название метеорного потока Дракониды, который эксперты считают одним из самых непредсказуемых (в определенные годы он давал сотни метеоров), происходит от созвездия Дракона, где находится точка на небе, откуда, как видится наблюдателю, появляются метеоры. Родоначальницей потока считается открытая в 1900 году комета 21Р/Джакобини-Циннера. По сути, Дракониды состоят из шлейфа мельчайших частиц, отколовшихся от кометы, но продолжающих двигаться по орбите.

Сегодняшний звездопад Дракониды характерен медленными метеорами желто-красного цвета. Земля летит с огромной скоростью и эти частички, оставленные на орбите кометы, будут лететь не навстречу Земле, а как бы догонять ее, их скорость чуть-чуть поменьше, где-то 20 км/с, из-за этого цвет метеоров будет желтый и красноватый. Ожидаемый пик активности — 15 метеоров в час, наилучшее время для наблюдений [в средней полосе России] — после часа ночи <…>.
Людмила Кошман
Сотрудник Московского планетария

Метеорный поток Дракониды продлится около недели, но после 9 октября количество метеоров заметно уменьшится.

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