Погодные приметы на 9 октября: обращаем внимание на осадки
Сильный листопад — к скорой зиме.
Сильный листопад — к скорой зиме.
9 октября православная церковь почитает память Иоанна Богослова. В этот день наши предки особенно внимательно следили за осадками и погодой в целом.
Снег предвещает наступление зимы только после 20 ноября. Снег с дождем — три сильных оттепели в январе. А вот если в этот день тепло и солнечно, то июнь следующего года будет дождливым и холодным.
Определить погоду можно и по другим природным явлениям. Так, если в этот день есть сильный листопад, то скоро похолодает. Закат розового цвета — к сильному ветру. А если солнце садится в густые облака — скоро пойдут дожди.
Яркие звезды на небе предвещают хорошую погоду на следующий день, а вот тусклые — дождь или снег.
Екатерина Гура