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11:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 9 октября: обращаем внимание на осадки

Сильный листопад — к скорой зиме.

Источник: @daiga_ellaby

9 октября православная церковь почитает память Иоанна Богослова. В этот день наши предки особенно внимательно следили за осадками и погодой в целом.

Считалось, что если 9 октября идет дождь, то такая погода сохранится еще в течение трех недель.
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Снег предвещает наступление зимы только после 20 ноября. Снег с дождем — три сильных оттепели в январе. А вот если в этот день тепло и солнечно, то июнь следующего года будет дождливым и холодным.

Определить погоду можно и по другим природным явлениям. Так, если в этот день есть сильный листопад, то скоро похолодает. Закат розового цвета — к сильному ветру. А если солнце садится в густые облака — скоро пойдут дожди.

Яркие звезды на небе предвещают хорошую погоду на следующий день, а вот тусклые — дождь или снег.

Екатерина Гура

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