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16:10 (мск), источник: РИА Новости

Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неутешительные прогнозы западных экспертов по глобальному потеплению не актуальны для российских реалий, заявил радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА Новости

«Наша страна, в основном, северная, и потепление климата, конечно же, будет способствовать тому, что нагрузка на электричество зимой уменьшится. Обычно у нас бывают экстремально холодные периоды длительные, тогда работают с огромной перегрузкой подстанции на большой территории. Конечно же, потепление зимнее является определенным благом для нашей страны», — добавил Вильфанд.

Он напомнил, что существует несколько прогнозов развития глобального потепления:

Есть жёсткие сценарии, есть более мягкие сценарии <…> Даже если представить, что если сейчас мгновенно прекратится ремиссия парниковых газов в атмосферу, то всё равно потепление будет длиться ещё десятилетиями. Всё зависит от того, как человечество поведёт себя, как человек поведёт себя.

Ранее специалисты из США опубликовали исследование, согласно которому территория, которую из-за парниковых выбросов будет охватывать экстремально высокая температура, вырастет на 50−80%. Это может повысить смертность и привести к нагрузкам энергосетей. Такие изменения могут произойти на планете в течение тридцати лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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