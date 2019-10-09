Стеклянный снег. Учёные придумали, как спасти ледники от таяния
На Аляске льды посыпали мелким кремнезёмом, чтобы частицы отражали солнечный свет.
На Аляске льды посыпали мелким кремнезёмом, чтобы частицы отражали солнечный свет.
Исследователи из США опробовали новый метод защиты от последствий глобального потепления, пишет Daily Mail. Сообщается, что они покрыли несколько ледников на Аляске «стеклянным» песком. На самом деле он представляет собой измельчённый кремнезём — диоксид кремния, он содержится во многих горных породах.
Частицы использовали
Геофизики подсчитали, что гранулы помогают отражать на 15−20% больше света. По их прогнозам, в Арктике (если там посыпать кремнезёмом ледники) благодаря этому может похолодать на 1,5 градуса Цельсия, температура морской воды снизится на два градуса, а толщина ледяного покрова увеличится на 50 сантиметров.
Как ранее писал Лайф, в Европе в любой момент может обрушиться ледник с горной вершины Монблана, глыба весом в 250 тысяч тонн медленно сползает вниз, туристов пришлось эвакуировать. В Швейцарии меж тем прошли «похороны» растаявшего ледника Пицоль, а в NASA показали, что стало с Гренландией за последние 50 лет.