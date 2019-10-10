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12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 октября: гроза в этот день обещает теплую зиму

Обращаем внимание на осадки.

Источник: @jplenio

10 октября православная церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого. К этому дню подходит к концу пчелиная девятина — 9 дней, в течение которых подготавливали пчел к предстоящей зиме, а потому в народе этот день называют также день Савватия-пчельника.

Погоду на ближайшие дни и даже месяцы определить можно по нескольким народным приметам.

Если в этот день идет дождь со снегом, то в январе будут сильные оттепели, а июнь следующего года будет холодным и дождливым.

Если 10 октября выпал первый снег, который не тает в течение нескольких часов, то суровая зима наступит через 40 дней.

А вот если на Савватия стоит сухая и теплая погода, то холода придут еще нескоро. Гроза в этот день — к бесснежной, теплой и короткой зиме.

Кроме того, о погоде расскажут и облака. К примеру, если они плывут с юга на север, то скоро следует ждать ненастья, а если с севера на юг — хорошую погоду.

Можно также обратить внимание на хвойные деревья. Если на соснах и елях много шишек, то зимние месяцы будут холодными.

Екатерина Гура

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