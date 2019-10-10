Народные приметы на 10 октября: гроза в этот день обещает теплую зиму
Обращаем внимание на осадки.
Обращаем внимание на осадки.
10 октября православная церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого. К этому дню подходит к концу пчелиная девятина — 9 дней, в течение которых подготавливали пчел к предстоящей зиме, а потому в народе этот день называют также день
Погоду на ближайшие дни и даже месяцы определить можно по нескольким народным приметам.
Если в этот день идет дождь со снегом, то в январе будут сильные оттепели, а июнь следующего года будет холодным и дождливым.
А вот если на Савватия стоит сухая и теплая погода, то холода придут еще нескоро. Гроза в этот день — к бесснежной, теплой и короткой зиме.
Кроме того, о погоде расскажут и облака. К примеру, если они плывут с юга на север, то скоро следует ждать ненастья, а если с севера на юг — хорошую погоду.
Можно также обратить внимание на хвойные деревья. Если на соснах и елях много шишек, то зимние месяцы будут холодными.
Екатерина Гура