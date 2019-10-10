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17:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, когда Марс потерял воду

Раньше на Красной планете было много рек и озер.

Кратер Гейл | Источник: NASA

Марсоход Curiosity получил новые данные из кратера Гейл на Марсе, которые позволяют уточнить хронологию изменения климата на Красной планете, сообщает журнал Astronomy.

Известно, что кратер образовался 3,5−3,8 млн лет назад в результате падения метеорита. Раньше в нем были найдены осадочные породы, свидетельствующие о том, что в древности кратер был озером, но затем его воды испарились из-за изменения климата.

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Разные слои пород в кратере появились в разное время. Самые глубокие — раньше всего, верхние — позже. Анализируя состав этих отложений, ученые Марсианской научной лаборатории могут прослеживать хронологию изменения климата на планете.

Curiosity обнаружил в скалах кратера относительно «молодые» залежи сульфатов, говорящие о том, что озеро в какой-то период было очень соленым. Причиной высокой концентрации солей могло быть испарение воды.

Ученые датировали слои сульфатов 3,5 миллиардами лет. Именно в это время, считают они, климат Марса стал сухим, и планета начала терять воду. Выводы исследователей опубликованы в Nature Geoscience.

Марсоход Curiosity | Источник: NASA

Анна Лысенко

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