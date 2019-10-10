Ученые узнали, когда Марс потерял воду
Раньше на Красной планете было много рек и озер.
Раньше на Красной планете было много рек и озер.
Марсоход Curiosity получил новые данные из кратера Гейл на Марсе, которые позволяют уточнить хронологию изменения климата на Красной планете, сообщает журнал Astronomy.
Известно, что кратер образовался 3,5−3,8 млн лет назад в результате падения метеорита. Раньше в нем были найдены осадочные породы, свидетельствующие о том, что в древности кратер был озером, но затем его воды испарились
Разные слои пород в кратере появились в разное время. Самые глубокие — раньше всего, верхние — позже. Анализируя состав этих отложений, ученые Марсианской научной лаборатории могут прослеживать хронологию изменения климата на планете.
Curiosity обнаружил в скалах кратера относительно «молодые» залежи сульфатов, говорящие о том, что озеро в
Ученые датировали слои сульфатов 3,5 миллиардами лет. Именно в это время, считают они, климат Марса стал сухим, и планета начала терять воду. Выводы исследователей опубликованы в Nature Geoscience.
Анна Лысенко