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13:03 (мск), источник: РИА Новости

В Японии накануне тайфуна из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны

ТОКИО, 11 окт — РИА Новости, Ксения Нака. К приближению тайфуна «Хагибис» к японскому архипелагу жители столичного региона готовятся заблаговременно: с полок токийских магазинов исчезли хлеб, вода, лапша и газовые баллоны, передает корреспондент РИА Новости.

Японию тайфунами не удивишь, уже сам порядковый номер 19 говорит о том, что только в этом году тропические циклоны 19 раз косвенно или напрямую затрагивали архипелаг. Японцы начинают готовиться к приходу тайфуна, только когда он превращается в серьезную угрозу. По прогнозам метеорологов, «Хагибис» сравним по силе с тайфуном «Ида» («Каногава») 1958 года, когда погибли 1269 человек.

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По предварительным прогнозам метеорологов, наиболее сильно влияние тайфуна Токио и столичный регион испытают в субботу и в ночь на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.

Именно этого больше всего опасаются в столичном регионе после того, как тайфун в сентябре надолго оставил без электричества в префектуре Тиба рядом с Токио около 600 тысяч домов. В некоторых районах восстановление подачи энергии заняло около месяца.

Сейчас пусты полки, на которых обычно стоят баллоны с газом для домашних плиток (японцы любят в кругу семьи приготовить на них сукияки, сябу-сябу или зимнее блюдо «набэ» — «кастрюлю» — густую похлебку с овощами, рыбой или мясом). Если отключат электричество, еду можно будет приготовить на плитке.

В магазинах заметно поредел ассортимент напитков — исчезла вода в 2-х литровых бутылках и начал исчезать зеленый чай.

Вечером в четверг первый потребительский удар приняли на себя полки с хлебом и быстрорастворимой лапшой. В пятницу днем в некоторых магазинах хлеб исчез совсем, прихватив на с собой все хлебобулочные изделия на всякий случай.

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«Даже не знаю, что вам сказать… Такого никогда еще не было. Все хотят купить хлеб, тайфун же идет. Но у нас больше нет», — растерянно разводит руками сотрудник супермаркета в токийском районе Симбаси на вопрос корреспондента РИА Новости о пустых полках.

Информация о том, как подготовиться к тайфуну, распространяется по телевидению, радио, в интернете. Статья «Четыре вещи, которые вы должны успеть сделать сегодня перед тайфуном» полдня находилась в топе новостей Yahoo. Рекомендуется зарядить все имеющиеся в доме аккумуляторы; запастись водой и провизией; убрать все вещи с балкона, потому что если порывом ветра их поднимет в воздух, они могут не только разбить окна, но и стать причиной серьезных травм, а также договориться с членами семьи о том, как найти друг друга, если возникнут проблемы со связью.

Две крупнейших авиакомпании уже объявили об отмене в субботу 1190 авиарейсов. В субботу с утра или днем остановят движение поездов большинство железнодорожных компаний на основном японском острове Хонсю. О приостановке движения поездов в субботу из-за тайфуна объявил и токийский коммерческий метрополитен. На субботу отменены занятия в школах Токио.

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