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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Маршалловы острова объявили о национальном климатическом кризисе

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти Маршалловых Островов объявили о климатическом кризисе национального масштаба, заявила президент республики Хильда Хайн.

Источник: AP 2019

«Наш парламент официально объявил о национальном климатическом кризисе. Неспособность международного сообщества адекватно отреагировать на глобальный климатический кризис, вызванный их же действиями, имеет особенно серьезные последствия для нас, как одного из четырех низменных коралловых атоллов в мире», — написала Хайн в Twitter.

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Как отмечается в резолюции, принятой парламентом, коралловые атоллы, такие как республика Маршалловы Острова, сталкиваются с серьезными проблемами в связи с резкими климатическими изменениями, «включая прогнозы значительной или полной потери суши».

Согласно документу, признание кризиса позволит убедиться, что «нынешнее и будущие правительства будут и дальше считать борьбу с климатическими изменениями главным приоритетом страны».

Власти Островов также призвали международное сообщество обратить внимание на проблемы государств-атоллов, связанных с климатическими изменениями, и рассмотреть дополнительные меры для оказания им помощи.

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