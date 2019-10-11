Погодные приметы на 11 октября: определяем, какой будет зима
Наблюдаем за птицами и деревьями.
Наблюдаем за птицами и деревьями.
11 октября православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. На Руси эту дату называли Харитонов день и считали опасной. А потому предпочитали сидеть дома и заниматься домашними хлопотами.
Если с березы и дуба уже полностью осыпались листья — зима будет снежной и суровой. Об этом же говорили и низко летающие птицы. А вот если деревья начали цвести во второй раз, то осень будет долгой и теплой.
Если вокруг луны на небе появился радужный круг — это к ветру и ненастью. Красная заря вечером говорила о том, что на следующий день стоит ждать сильного ветра.
Екатерина Гура