В Австралии создали дом, который может выдержать ураган (видео)
Проект разрабатывали пять лет.
Проект разрабатывали пять лет.
Специалисты университета имени Джеймса Кука и компании Innovation House из Квинсленда построили уникальный миниатюрный дом, который может противостоять циклонам.
Помещение размером с небольшой грузовой контейнер разрабатывали пять лет. На проект было потрачено около 60 тысяч долларов.
Но главное в этом доме то, что он может противостоять сильным циклонам. В ближайшее время специалисты планируют провести испытания, после которых станет понятно, может ли дом выдержать ураган пятой категории, при котором скорость ветра составляет 70 метров в секунду.
Также архитекторы исследуют, какой тип фундамента больше подойдет для устойчивости жилья. Пока
Екатерина Гура