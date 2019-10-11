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17:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австралии создали дом, который может выдержать ураган (видео)

Проект разрабатывали пять лет.

Специалисты университета имени Джеймса Кука и компании Innovation House из Квинсленда построили уникальный миниатюрный дом, который может противостоять циклонам.

Помещение размером с небольшой грузовой контейнер разрабатывали пять лет. На проект было потрачено около 60 тысяч долларов.

Мини-дом, несмотря на свои скромные размеры, вполне пригоден для жизни: в нем есть туалет, душ, небольшая кухня, письменный стол и большое место для отдыха и сна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но главное в этом доме то, что он может противостоять сильным циклонам. В ближайшее время специалисты планируют провести испытания, после которых станет понятно, может ли дом выдержать ураган пятой категории, при котором скорость ветра составляет 70 метров в секунду.

Также архитекторы исследуют, какой тип фундамента больше подойдет для устойчивости жилья. Пока мини-дом стоит на колесах, и этот вариант специалисты также считают очень приемлемым, ведь при сильном урагане дом всегда можно увезти с собой в безопасное место.

Екатерина Гура

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