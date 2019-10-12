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10:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 12 октября: будут ли заморозки

В середине осени можно по многим приметам узнать о том, какой будет предстоящая зима.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Если в лесу появились поздние грибы — осень будет затяжной, а морозы придут нескоро. Если гремит осенний гром — зима будет бесснежной. Утром и вечером держится туман — холода придут поздно.

Можно узнать и о погоде на ближайшие дни. Звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой. Днем усиливается ветер — погода будет ясной. Туман вечером — заморозков не будет.

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