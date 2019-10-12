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14:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Север США засыпало снегом (фото)

По словам синоптиков, это только начало.

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В штате Северная Дакота введен чрезвычайный режим из-за аномальной снежной бури, сообщает Star Tribune.

Метеорологи назвали октябрьский снежный шторм историческим. К ночи пятницы в отдельных регионах штата выпало около метра снега, но метель не прекращается.

В штате заблокированы дороги, закрыты десятки школ. Некоторые фермеры не успели забрать скот с пастбищ и готовятся к большим потерям.

Особый режим, введенный губернатором Дагом Бугрумом, предусматривает привлечение Нацгвардии и других служб для помощи населению.

Тем временем синоптики уже озвучили штормовое предупреждение для жителей Миннесоты и Южной Дакоты.

Анна Лысенко

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