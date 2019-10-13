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10:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 13 октября: прогноз на лето

В этот день наши предки узнавали, когда наступят зимние холода, и каким будет следующий теплый сезон.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 51% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Если в середине октября выпал снег, то, вопреки временному похолоданию, зима наступит еще не скоро. Если этот снег не мокрый, а сухой, следующее лето будет теплым.

В народе следили за птицами. Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.

О погоде на ближайшие дни судили по луне. Перед ненастьем она бывает мутновата, а перед солнечным днем — чистая и яркая.

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