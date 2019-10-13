Погодные приметы на 13 октября: прогноз на лето
В этот день наши предки узнавали, когда наступят зимние холода, и каким будет следующий теплый сезон.
В этот день наши предки узнавали, когда наступят зимние холода, и каким будет следующий теплый сезон.
Если в середине октября выпал снег, то, вопреки временному похолоданию, зима наступит еще не скоро. Если этот снег не мокрый, а сухой, следующее лето будет теплым.
В народе следили за птицами. Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.
О погоде на ближайшие дни судили по луне. Перед ненастьем она бывает мутновата, а перед солнечным днем — чистая и яркая.